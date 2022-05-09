Люблю тебя, мой мишка, – Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с днем рождения

8 мая украинский рэпер Потап отметил день рождения. Ему исполнился 41 год. Жена артиста Настя Каменских трогательно поздравила его, опубликовав фото, сделанное еще в прошлом году во дворе загородного дома под Киевом.

За несколько дней до войны супруги полетели за границу на отдых и случились так, что не успели вернуться. Сейчас Потап и Настя находятся за границей, поддерживают Украину на расстоянии.

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NK поздравила Потапа с днем рождения

Артистка опубликовала миловидную фотографию мужчины, которую сделала летом прошлого года во дворе загородного дома, где жили супруги. Тогда было безмятежное время, когда наслаждались каждой минутой.

Я всегда мечтала о мужчине, с которым не будет страшно, с которым будет безопасно, а главное – весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек. Я благодарна Вселенной за тебя. Спасибо за творчество, за вдохновение, за светлый и положительный вайб. Люблю тебя, мой мишка. C днем рождения,

– написала NK под снимком.



Потапу исполнился 41 год / Фото с инстаграмма Насти Каменских

Отметим, что Настя Каменских отметила день рождения 4 мая. Жене Потапа исполнилось 35 лет. Конечно, она получила нежные поздравления от любимого. Тогда исполнительница рассказала о своем единственном желании – победе Украины и объявила сбор средств на автомобиль для ВСУ.