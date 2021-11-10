Любительница Путина Наталья Орейро получила желанный российский паспорт
Источник:ТАСС
В октябре Наталье Орейро предоставили российское гражданство, о котором она просила еще два года назад. Любительница Путина не стала лететь за паспортом в Москву, а получила его в посольстве в Буэнос-Айресе. Звезда сериала "Дикий ангел" не уставала благодарить за такую "честь".
В посольстве России в Буэнос-Айресе все было официально. 44-летняя Наталья Орейро нарядилась в праздничный белый костюм и сделала укладку как на красную дорожку. Правда, новый паспорт актриса получила не из рук хозяина Кремля Путина, умолявшего о гражданстве, а от посла России в Аргентине.
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Звезда популярного в 90-х сериала "Дикий ангел" зачитала присягу сначала на русском, а затем на испанском языках. Вместе с паспортом Орейро вручили конституцию. В этот момент она расплылась в улыбке.
Однако актриса не могла не отблагодарить Путина публично и добавила, что любит всех в России.
Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России, я очень рада,
– заявила Наталья Орейро.
Почему Наталья Орейро получила российский паспорт
- В марте 2019 года звезда 90-х пришла на шоу "Вечерний Ургант" и потребовала от Путина паспорт России. Орейро убеждена, что нет ни одного иностранца, который был бы большим россиянином, чем она.
- Российское посольство в Аргентине услышало звезду, и уже в июне того же года она подала документы на гражданство.
- Мечта Натальи Орейро сбылась только 25 октября 2021 года, когда хозяин Кремля подписал указ о присвоении ей российского гражданства. Более того, Путин был таким щедрым, что "наградил" им 9-летнего сына актрисы.
- Не видя паспорта, Наталья Орейро засыпала Россию комплиментами. Она даже заговорила на русском, чтобы поблагодарить правительство и фанов "за огромную честь".