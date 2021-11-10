Любительница Путина Наталья Орейро получила желанный российский паспорт

В октябре Наталье Орейро предоставили российское гражданство, о котором она просила еще два года назад. Любительница Путина не стала лететь за паспортом в Москву, а получила его в посольстве в Буэнос-Айресе. Звезда сериала "Дикий ангел" не уставала благодарить за такую "честь".

В посольстве России в Буэнос-Айресе все было официально. 44-летняя Наталья Орейро нарядилась в праздничный белый костюм и сделала укладку как на красную дорожку. Правда, новый паспорт актриса получила не из рук хозяина Кремля Путина, умолявшего о гражданстве, а от посла России в Аргентине.

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Звезда популярного в 90-х сериала "Дикий ангел" зачитала присягу сначала на русском, а затем на испанском языках. Вместе с паспортом Орейро вручили конституцию. В этот момент она расплылась в улыбке.

Однако актриса не могла не отблагодарить Путина публично и добавила, что любит всех в России.

Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России, я очень рада,

– заявила Наталья Орейро.

Почему Наталья Орейро получила российский паспорт