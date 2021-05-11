К Лизе Чичуа теперь приковано особое внимание публики, ведь она смогла пленить сердце одного из самых желанных мужчин страны. Даже 17-летняя разница в возрасте не помешала им построить отношения. Девушка публикует не только совместные фото с любимым, но и щеголяет стройной фигурой в красивых образах.

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Total black look Лизы Чичуа

Красавица позировала на камеру на фоне красивого двора. Лиза изображена на фотографиях в облегающем черном платье, которое подчеркнуло роскошную фигуру. Девушка надела кожаные шорты и майку с декольте.

Волосы она собрала сзади и довершила прическу объемным обручем черного цвета с камнями. На лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Лиза, как и на других фото, мило улыбалась.

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Образ избранницы Иракли понравился ее подписчикам, которые оставляют много приятных слов в комментариях.