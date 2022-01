"Ляпов" было слишком много, – стилистка Ольга Слонь оценила образы Зеленской за 2021 год

Ольгу Слонь считают главной стилисткой страны, так как она отвечает за имидж тех, кто ежедневно появляется на телеэкранах. Эксклюзивно для 24 канала фэшн-экспертка оценила стиль Елены Зеленской за 2021 год и указала на "ляпы", которые остались вне поля зрения публики.

Ольга Слонь о стиле Елены Зеленской в 2021 году

По мнению Ольги Слонь, Елена Зеленская хорошо вошла в должность первой леди Украины. Она до сих пор под впечатлениями от ее наряда на инаугурации мужа – молочного платья и жакета с кейпом от Артема Климчука. Однако последние два года стилисты заметно недорабатывают образы жены президента.

Я не вижу кардинальных изменений. Пока все как-то "недо". Иногда – удачно, иногда – нет. Сейчас чаще удачно, чем в начале,

– признается Ольги Слонь журналистам 24 канала.

Ольга Слонь об удачных образах и модных "ляпах" Зеленской

Больше всего Ольге Слонь импонирует то, что стилисты первой леди сотрудничают с украинскими брендами – Litkovskaya, Six, Frolov, The Coat by Katya Silchenko, Guzema Fine Jewelry и другими. Однако не всегда модельеры шьют Зеленской идеальные look.

Образ, который больше всего понравился стилистке в 2021 году, – это белый костюм от Лилии Литковской, в котором жена президента появилась на параде к 30-летию Независимости. Однако и тут Ольга Слонь нашла огрехи. По ее мнению, кремовые туфли-лодочки и колоски, которые появились из юбки, "немного смазали впечатление".

"Хорошая была идея с вышитыми колосками, но почему такая реализация – непонятно. Почему из юбки выросли? Почему только на уровне талии?", – высказывается фэшн-экспертка.

Достойные выходы были в костюмах Кати Сильченко, бренда Six Юлии Богдан. Но и "ляпов" было слишком много как для первой леди. Я пока еще жду, когда действительно красивая женщина будет всегда хорошо одета. Когда и костюм, и обувь, и прическа сойдутся воедино,

– призналась Ольга Слонь.

Елена Зеленская в белом костюме от Лилии Литковской / Фото "КП в Украине"