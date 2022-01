"Ляпів" було забагато, – стилістка Ольга Слонь оцінила образи Зеленської за 2021 рік

Ольгу Слонь вважають головною стилісткою країни, адже вона відповідає за імідж тих, хто щодня з'являється на телеекранах. Ексклюзивно для 24 каналу фешн-експертка оцінила стиль Олени Зеленської за 2021 рік і вказала на "ляпи", які залишились поза увагою публіки.

Ольга Слонь про стиль Олени Зеленської 2021 року

На думку Ольги Слонь, Олена Зеленська гарно ввійшла на посаду першої леді України. Вона досі під враженнями від її вбрання на інавгурацію чоловіка – молочної сукні та жакету з кейпом від Артема Клімчука. Однак останні два роки стилісти помітно недопрацьовують образи дружини президента.

До теми Від вечірніх суконь до кросівок у Версалі: найкращі виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Я не бачу кардинальних змін. Поки все якось "недо". Інколи – вдало, інколи – ні. Зараз частіше вдало, ніж на початку,

– зізнається Ольги Слонь журналістам 24 каналу.

Ольга Слонь про вдалі образи та модні "ляпи" Зеленської

Чи не найбільше Ользі Слонь імпонує те, що стилісти першої леді співпрацюють з українськими брендами – Litkovskaya, Six, Frolov, The Coat by Katya Silchenko, Guzema Fine Jewelry та іншими. Однак не завжди модельєри шиють Зеленській ідеальні look.

Образ, який найбільше сподобався стилістці 2021 року, – це білий костюм від Лілії Літковської, в якому дружина президента з'явилась на параді до 30-річчя Незалежності. Однак і тут Ольга Слонь знайшла огріхи. На її думку, кремові туфлі-човники та колоски, які з'явились зі спідниці, "трішки змазали враження".

"Гарна була ідея з вишитими колосками, але чому така реалізація – не зрозуміло. Чому зі спідниці виросли? Чому тільки на рівні талії?" – висловлюється фешн-експертка.

Достойні виходи були в костюмах Каті Сільченко, бренду Six Юлії Богдан. Але й "ляпів" було забагато як для першої леді. Я поки ще чекаю, коли дійсно гарна жінка буде завжди гарно вдягнута. Коли і костюм, і взуття, і зачіска зійдуться воєдино,

– зізналась Ольга Слонь.

Олена Зеленська в білому костюмі від Лілії Літковської / Фото "КП в Україні"