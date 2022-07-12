Перевел Сергей Жадан: "Ляпис Трубецкой" перепел культовых "Воинов света" на украинском

В 2014 году группа Ляпис Трубецкой выпустила песню "Воины света", которая стала неофициальным гимном Революции Достоинства. Теперь коллектив перепел ее на украинском языке.

Сергей Михалок и группа "Ляпис Трубецкой" перевыпустили песню "Воины света" с переменами. Теперь культовый трек вышел на украинском языке.

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"Ляпис Трубецкой" перевели "Воинов света"

Коллектив сообщил, что перевод слов на украинский язык осуществил поэт и писатель Сергей Жадан. Также в песне немного изменилась аранжировка.

"Ляпис Трубецкой" выпустил и клип на "Воином света". В нем снялся Сергей Михалок вместе с семьей. Само видео снимали в Таллине.

История песни "Воины света"

Трек на русском языке входит в альбом "Матрешка", вышедший в 2014 году. На эту песню создали сразу два клипа. Первый был неофициальным – в нем показали кадры из Революции Достоинства. Так композиция стала неофициальным гимном Евромайдана.

Через несколько дней Ляпис Трубецкой выпустили уже официальный клип.