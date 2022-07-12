Переклав Сергій Жадан: "Ляпис Трубецкой" переспівав культових "Воїнів світла" українською

У 2014 році гурт "Ляпис Трубецкой" випустив пісню "Воины света", яка стала неофіційним гімном Революції Гідності. Тепер колектив переспівав її українською мовою.

Сергій Міхалок та гурт "Ляпис Трубецкой" перевипустили пісню "Воины света" зі змінами. Тепер культовий трек вийшов українською мовою.

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"Ляпис Трубецкой" переклали "Воїнів світла"

Колектив повідомив, що переклад слів на українську мову здійснив поет і письменник Сергій Жадан. Також у пісні трохи змінилося аранжування.

"Ляпис Трубецкой" випустив і кліп на "Воїнів світла". У ньому знявся Сергій Міхалок разом із сім'єю. Саме відео знімали у Талліні.

Історія пісні "Воины света"

Трек російською мовою входить до альбому "Матрешка", який вийшов у 2014 році. На цю пісню створили одразу два кліпи. Перший був неофіційним – у ньому показали кадри з Революції Гідності. Так композиція стала неофіційним гімном Євромайдану.

Через кілька днів "Ляпис Трубецкой" випустили вже офіційний кліп.