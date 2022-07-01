Все мы ошибаемся в людях, – жена Бардаша публично открестилась от заявлений мужа

Жена Юрия Бардаша Лиза написала в сети, что она не соглашается с шокирующими заявлениями мужа об украинском фашизме. Она неоднозначно заявила, что ошиблась в своем избраннике.

Реакция супруги Бардаша

Супруга Юрия Бардаша заявила, что не имеет отношения к его постам в соцсетях. Это она написала в инстаграмм-сторис.

К слову , Приходько назвала "г*мном" Бардаша, который сравнил Украину с нацистской Германией

"Я точно не причастна к тому, что постится мой муж. Все мы когда-то ошибаемся в людях", – заявила женщина и добавила еще одно сообщение в профиле, которое адресовала Бардашу, но под предлогом книги Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц":

"Я знаю одну планету, там живет такой барин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветы. Ни разу не взглянул на звезду. Он никогда никого не любил. Он занят только одним: он составляет цифры. И с утра. до ночи утверждает одно: "Я человек серьезный!" Я человек серьезный!" – Совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб", – таким образом Елизавета намекнула на мужчину, который в прошлом был участником и продюсером группы "Грибы".



Юрий Бардаш с Лизой и дочерью / Фото из инстаграмма женщины

Стоит отметить, что отец Лизы Бардаш находится в Вооруженных Силах Украины и защищает страну от российских оккупантов. Об этом женщина сообщала в марте во время активной фазы войны. Она говорила, что уехала на отдых с мужем и ребенком в Грузию за несколько дней до вторжения России, и там и осталась.

Предатель-Бардаш

После того, как исполнитель Wellboy и его команда прекратили сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем, мужчина начал публиковать в сети скандальные заявления. Сейчас он находится в Грузии и долго умалчивал войну в Украине, которую развернула Россия. Теперь он начал сравнивать украинцев с нацистами.

У Бардаша внезапно возникли претензии к лозунгу "Украина – превыше всего!", и он даже создал в своем телеграмме абсурдный опрос, где спросил читателей, "Украина превыше всего и выше человеческих жизней", где ответами были: "Да, превыше всего" и "Нет, это фашизм". Судя по реакциям читателей, многие сторонники осудили его опрос, а после того, как мы выбрали вариант, чтобы узнать количество ответов, ожидания подтвердились – украинцы осуждают Бардаша. Те 22% могут относиться к россиянам, поскольку у Бардаша большая аудитория из страны-агрессора. Сам Бардаш родился в украинском Алчевске в Луганской области, находящемся под оккупацией России с 2014 года.



Абсурдный опрос Бардаша / Скриншот с телеграмма "Философия Бардаша"