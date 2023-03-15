Линдси Логан объявила о беременности: "Мы счастливы и взволнованы"
Источник:Линдси Логан
Голливудская актриса Линдси Логан сообщила о первой беременности. В прошлом году звезда тайно вышла замуж за финансиста Бадера Шаммаса.
Американская актриса и певица Линдси Логан беременна впервые. Об этом 36-летняя звезда объявила на личной странице.
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Линдси Логан беременна
Артистка опубликовала фотографию, на которой изображен детский боди с надписью "Вскоре". Линдси не поделилась другими деталями, но подчеркнула, что счастлива и находится в приятном волнении.
Мы счастливы и взволнованы,
– написала Логан.
Линдси Логан беременная / Фото с инстаграма актрисы
Линди Линдси Логан
Актриса и модель имела несколько романов с разными знаменитостями. Сейчас Линдси Логан состоит в браке с арабским финансистом Бадером Шаммасом.
Пара встречалась около года, а обручилась в ноябре 2021 года. В следующем году летом они сыграли свадьбу, которую скрыли от публики и прессы. Говорят, что сейчас супруги проживают в Дубае, где и работает финансист. В то время как Линдси сыграла роль в рождественском фильме для Netflix.