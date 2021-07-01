Лилия Ребрик очаровала ярким образом в красном наряде: фото

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новым вариантом летнего образа. Она надела красную полосатую рубашку и мини-шорты.

Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик хорошо разбирается в трендах, а потому часто делится яркими и удачными образами с поклонницами. На днях она обнародовала новую фотографию на личной странице.

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Образ Лилии Ребрик

Телезвезда сделала фотографию на отдыхе. Она сидела на траве и смотрела вдаль. Для нового летнего аутфита Лилия Ребрик выбрала белый топ, поверх которого накинула красную полосатую рубашку и завязала ее на талии.

Также актриса надела персиковые мини-шорты и соединила наряд с белыми босоножками на плоской подошве. Лаконичный, но стильный образ дополняли золотистые сережки.

Лилия Ребрик уложила волосы нежными волнами и собрала их сзади. На лице знаменитость сделала макияж. Она подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы розовой помадой.



Лилия Ребрик / Фото с инстаграма звезды

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