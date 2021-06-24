Лилия Ребрик очаровала изящным аутфитом в белоснежном костюме: фото

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новым утренним фото. Она похвасталась стильным повседневным образом в белом костюме.
Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик активно ведет инстаграм-блог. В нем звезда делится яркими моментами из жизни и демонстрирует стильные образы. На днях она опубликовала новую фотографию на личной странице.
Смотрите также Жена Дмитрия Комарова очаровала элегантным образом в голубом платье: фото
Образ Лилии Ребрик
Знаменитость позировала перед камерой на одной из улиц Киева. Она сделала волшебное утреннее фото. Лилия Ребрик примеряла белый костюм, состоящий из широких брюк и длинной рубашки оверсайз на пуговицах.
Телеведущая соединила наряд с черной сумочкой на серебристой цепочке, которую перекинула через плечо. Образ также дополняли аксессуары – лаконичные, но стильные кольца и золотые серьги-подвески.
Лилия Ребрик распустила светлые волосы и выровняла их. На лице звезда сделала изысканный макияж. Она накрасила веки молочными и коричневыми тенями, а губы подчеркнула насыщенной малиновой помадой.
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма звезды
Читатели Лилии Ребрик всегда активно откликаются о каждом новом фото. На этот раз поклонники также засыпали звезду комплиментами:
- "Красотка";
- "Роскошный стиль";
- "Лилия, вы словно цветочек. Такая же хорошенькая";
- "От вас веет нежной прохладой";
- "Как всегда божественна! Увлекаюсь".