Лилия Ребрик восхитила домашним образом в белой рубашке: фото

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новым фото. Она показала нежный домашний образ в светлых цветах.
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала новое фото на своей инстаграм-странице. Звезда почти каждый день демонстрирует аудитории аутфиты, которые может позаимствовать любая модница.
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Образ Лилии Ребрик
На этот раз телеведущая продемонстрировала нежный образ. Даже дома Лилия Ребрик выглядит трендово. Для нового фото она примерила желтые брюки, а также асимметричную широкую белоснежную рубашку.
Стильный образ звезда дополнила длинными серебряными серьгами-подвесками, часами и оригинальным кольцом.
Лилия Ребрик собрала волосы в аккуратный низкий хвост. Также она сделала легкий макияж на лице. Актриса выровняла тон лица, подчеркнула глаза розовыми тенями и накрасила губы блеском в тон.
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма звезды
Стильные образы Лилии Ребрик
- Телеведущая продемонстрировала изысканный образ в вышитом платье;
- Звезда очаровала стильным образом в розовом платье.
- Актриса восхитила ярким образом на отдыхе в Турции.