Лилия Ребрик восхитила домашним образом в белой рубашке: фото

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новым фото. Она показала нежный домашний образ в светлых цветах.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала новое фото на своей инстаграм-странице. Звезда почти каждый день демонстрирует аудитории аутфиты, которые может позаимствовать любая модница.

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Образ Лилии Ребрик

На этот раз телеведущая продемонстрировала нежный образ. Даже дома Лилия Ребрик выглядит трендово. Для нового фото она примерила желтые брюки, а также асимметричную широкую белоснежную рубашку.

Стильный образ звезда дополнила длинными серебряными серьгами-подвесками, часами и оригинальным кольцом.

Лилия Ребрик собрала волосы в аккуратный низкий хвост. Также она сделала легкий макияж на лице. Актриса выровняла тон лица, подчеркнула глаза розовыми тенями и накрасила губы блеском в тон.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма звезды

Стильные образы Лилии Ребрик