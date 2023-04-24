После победы Kalush Orchestra на Евровидении в городе Калуше знают не только Олега Псюка, но и его маму Стефанию. Несмотря на узнаваемость и популярность звездного сына, пани Стефания работает продавщицей.

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Почему мама Псюка работает продавщицей

Но нравится ей, любит, рада. До сих пор фоткаются. Она продавщица в обычном магазине. Даже не в супермаркете, а в ларьке, до сих пор. У нее спрашивают: "Почему?". Хотя там суть не в деньгах,

– поделился Олег Псюк.

Лидер Kalush Orchestra объяснил, что работа важна для его мамы не ради денег, а для коммуникации.

"Ей нужно чем-то заняться, потому что она - пенсионерка. Так она общается с людьми. В таком возрасте людям важно иметь какую-то социальную занятость".



Олег Псюк с мамой / Фото из инстаграма группы

Последнее о Kalush Orchestra

Заметим, что группа Kalush Orchestra второй раз появятся на сцене Евровидения-2023. Да, коллектив выступит в грандиозном финале музыкального конкурса: более того, откроют его. Режиссер обещает, что Kalush Orchestra покажет аутентичный и современный перформанс в опеннинг акте – "Голоса нового поколения".

Ранее генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский презентовал новую марку – на ней изображен Олег Псюк в розовой панаме. Марка Kalush – символическая благодарность ребятам за слова о Мариуполе на Евровидении в прошлом году.