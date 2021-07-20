Лилия Ребрик страстно станцевала в бассейне с мужем: видео

Муж телеведущей Лилии Ребрик – хореограф, поэтому вся их семья танцует. Без детей супруги развлекались в бассейне, что на заднем дворе их дома. Под дождем они показали страстные поддержки.

Недавно популярная актриса Лилия Ребрик отпраздновала юбилей, однако она точно не чувствует себя на 40 лет. Ее энергии и задору могут позавидовать даже молодые коллеги. Неудивительно, что муж звезды Андрей Дикий не в худшей форме. Вместе они станцевали в бассейне.

К теме Лилия Ребрик засветила пышную грудь в купальнике с прозрачной вставкой: эротическое фото

Супруги демонстрировали страстные движения. Хореограф поднимал жену на руки и кружил с ней в бассейне. Лилия Ребрик громко хохотала от удовольствия. Она танцевала в соблазнительном раздельном купальнике без бретелек и без макияжа.

"Хочу жару, хочу дождь, хочу жару под дождем", – подписала ведущая.

Подписчики засыпали супругов комплиментами в комментариях:

"Дикая семейка, вы такие классные. Танцы в бассейне возможны только у вас. Обожаю вас";

"Вы супер, столько любви и жизни у вас";

"Какое удовольствие смотреть на вашу счастливую семью";

"Самая позитивная пара";

"Сколько любви и нежности".

К слову, Лилия Ребрик не впервые снимается в купальнике. В начале июля она восхитила фигурой в этом же наряде. Правда, тогда она купалась в бассейне с родителями, которые приезжали в гости из Черновцов.