Лілія Ребрик пристрасно станцювала в басейні з чоловіком: відео

Чоловік телеведучої Лілії Ребрик – хореограф, тому вся їхня сім'я танцює. Без дітей подружжя порозважалося в басейні, що на задньому дворі їхнього будинку. Під дощем вони показали пристрасні підтримки.

Нещодавно популярна акторка Лілія Ребрик відсвяткувала ювілей, однак вона точно не почувається на 40 років. Її енергії та запалу можуть позаздрити навіть молоді колеги. Не дивно, що чоловік зірки Андрій Дикий не в гіршій формі. Разом вони станцювали в басейні.

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Подружжя демонструвало пристрасні рухи. Хореограф підіймав дружину на руки та кружляв з нею в басейні. Лілія Ребрик гучно реготала від задоволення. Вона танцювала у звабливому роздільному купальнику без бретелей і без макіяжу.

"Хочу спеку, хочу дощ, хочу спеку під дощем", – підписала ведуча.

Підписники засипали подружжя компліментами у коментарях:

"Дика сімейка, ви такі класні. Танці у басейні можливі тільки у вас. Обожнюю вас";

"Ви супер, стільки кохання і життя у вас";

"Яке задоволення дивитися на вашу щасливу сім'ю";

"Найпозитивніша пара";

"Скільки кохання й ніжності".

До слова, Лілія Ребрик не вперше знімається в купальнику. На початку липня вона захопила фігурою у цьому ж вбранні. Щоправда, тоді вона купалась у басейні з батьками, які приїжджали в гості з Чернівців.