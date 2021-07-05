На выходных к Лилии Ребрик приехали сестра и родители из Черновцов. Всем семейством они устроили заплыв в бассейне, что на заднем дворе загородного имения. Пока родные наматывали круги в воде, ведущая устроила жаркую фотосессию.

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Звезда наслаждалась отдыхом в белоснежном купальнике без бретелек. Он прекрасно подчеркнул загар Лилии Ребрик, который она получила еще в Турции. Только вынырнув из воды, актриса позировала так, чтобы как лучше показать аппетитную грудь и плоский живот.

Волосы звезда собрала в низкий пучок, а из аксессуаров подобрала серебряные серьги. Она красовалась без косметики, ведь часто предстает перед фанами настоящей.



Лилия Ребрик в купальнике / Фото из инстаграма ведущей

К слову, знаменитость нашла время и для мужа, детей и родителей. Вместе они сделали много полезного – "загорали, плавали, животы от смеха надрывали, наговорились". Хоть сейчас только начало июля, Лилия Ребрик уже мечтает, чтобы лето никогда не заканчивалось.