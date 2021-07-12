Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, в отличие от многих других звезд, пока что отдыхает в Украине. После рабочего дня или на выходных звезда обожает поплавать в бассейне или понежиться на солнце.

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Пикантное фото Лилии Ребрик

На днях телеведущая опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она улыбчиво позировала перед объективом, облокотившись на перила бассейна.

Для нового откровенного фото Лилия Ребрик примерила эротичный черный купальник с прозрачной вставкой в зоне декольте. Так наряд не только подчеркивал роскошную фигуру, но и обращал внимание на пышную грудь актрисы.

Лилия Ребрик дополнила соблазнительный образ серебристыми серьгами-подвесками, цепочкой с подвеской и солнечными очками. Для удобства она собрала волосы в пучок, а на лице сделала нежный макияж.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Ранее Лилия Ребрик позировала в бассейне в белом купальнике без бретелек. Он подчеркнул сексуальный загар знаменитости и ее пышный бюст.