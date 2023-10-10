Лилия Ребрик объявила о беременности: первые фото с животиком

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик снова беременна. У звезды уже есть двое детей и вскоре станет мамой в третий раз.

О беременности актриса объявила в соцсети. Она показала счастливые фото в кругу семьи.

Интересно Звездный беби-бум: Джонсон, Рианна, ONUKA и другие знаменитости, ставшие родителями этим летом

Лилия Ребрик беременна в третий раз

Актриса призналась, что ждет ребенка. Похоже, телеведущая несколько месяцев скрывала эту новость, ведь у нее уже виднеется немалый животик.

На радостных кадрах Лилия Ребрик позировала с дочерьми и мужем Андреем Диким. Все семья счастливо улыбалась.



Лилия Ребрик объявила о беременности / Фото с ее инстаграм-сторис

Телеведущая также имеет двух дочерей – 11-летнюю Диану и 5-летнюю Полину. Кому семья ждет на этот раз – Ребрик пока не рассекретила.



Лилия Ребрик снова беременна / Фото с ее инстаграмм-сторис

Кто еще из звезд ждет ребенка