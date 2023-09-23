Они опубликовали видео, где виден округлый животик Натальи. Это очень порадовало поклонников, поэтому они уже написали немало поздравлений супругам. Кроме того, украинские блоггеры Даша Квиткова, Настя Талпа, репер AlyonaAlyona тоже успели порадоваться за пару в комментариях под видео.

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Блоггер Наталья Литвин беременна

Сообщить о беременности семья блоггеров решила с помощью видео. Они сняли короткий ролик, где показали беременный живот Натали и УЗИ-снимок ребенка, который выставили на своих страницах в инстаграмме.

Снимали видео блоггеры посреди поля на фоне белой простыни. В ролике Наталья и ее муж Александр появились в белых образах. Девушка выбрала платье, чтобы подчеркнуть беременный животик, а мужчина надел рубашку и белые брюки.

Реакция сети

Подписчики были в восторге от новости. Они искренне порадовались за пару. К тому же блоггеров поздравили и украинские знаменитости.

Даша Квиткова : "Аааааа. Наконец-то можно говорить об этом"

: "Аааааа. Наконец-то можно говорить об этом" Alyona Alyona : "Кайф! Радуюсь вместе с вами"

: "Кайф! Радуюсь вместе с вами" Дана Оханская : "Класс! Мои поздравления"

: "Класс! Мои поздравления" Екатерина Полтавская : "Поздравляю"

: "Поздравляю" Настя Талпа: "Поздравляю"

Кто такая Наталья Литвин По образованию она историк. Кроме того, девушка на протяжении 2 лет училась журналистике на заочной форме, однако не смогла совмещать два образования и сфокусировалась только на историческом факультете. После университета Наталья начала работать журналистом, куда попала случайно. Девушка даже была кандидатом в депутаты Тернопольского городского и областного советов, но не прошла. Около 2-х лет Наталья занималась кондитерской деятельностью. Так, она начала вести свой блог, где публиковала разнообразные рецепты. Вскоре в блоге девушка показывала, как путешествует. Всего она посетила 27 стран мира. Сейчас Наталья делится с подписчиками советами по стилю и показывает свою жизнь.

Что известно об отношениях Натальи и Александра