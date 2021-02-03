Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась архивным видео из отпуска, у котором была прошлой зимой. Тогда звезда вместе с мужем отдыхала на Мальдивах. На ролике показан чувственный танец знаменитости, которым она покорила поклонников.

Источник: инстаграм Лилии Ребрик

Немало знаменитостей в этом году после новогодне-рождественских праздников отдыхали в теплых странах. Лилия Ребрик имеет насыщенный рабочий график, поэтому не смогла отправиться в желанный отпуск. Пока за окном снег, телеведущая вспоминает атмосферные моменты райского уголка планеты.

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Танец Лилии Ребрик на Мальдивах

Артистка опубликовала видео, которое сняла на побережье океана на закате. Лилия предстала перед камерой в легкой белом платье с черным принтом и опущенными рукавами, под которой был яркий купальник. Такое платье была очень женственным и сделала пляжный образ Ребрик очень романтичным.

Актриса босиком танцевала на белом песке, ее волосы были мокрыми после купания, а на лице сияла улыбка. Лилия в очередной раз показала свои хореографические способности и очаровала многотысячную аудиторию подписчиков.

В публикации телеведущая рассказала, что когда видит заснеженный пейзаж за окном, то сразу хочет на море. Ей нравится снежная, морозная зима, но только тогда, когда она длится недолго. На море горячий песок под ногами, которым можно играть, отвлечься от будничных дел и отдохнуть.

"Если вы хотите волн, чтобы в воздухе пах солью и чтобы вода была теплая и прозрачная. Ровно год назад, именно в это время мы с Андреем были в лучшем отпуске в нашей жизни. Тогда вокруг было не море, а океан, но было так хорошо! Сегодня перед сном закройте глаза и начните визуализировать свои мечты, представляйте, где бы вам хотелось быть! Пусть все у нас осуществится!", – написала Ребрик.