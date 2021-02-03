Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася архівним відео з відпустки, що була минулої зими. Тоді зірка разом із чоловіком відпочивала на Мальдівах. На ролику показано чуттєвий танець знаменитості, яким вона підкорила шанувальників.

Джерело: інстаграм Лілії Ребрик

Чимало відомих людей цього року після новорічно-різдвяних свят відпочивали у теплих країнах. Лілія Ребрик має насичений робочий графік, тому не змогла відправитися в омріяну відпустку. Поки за вікном сніг, телеведуча пригадує атмосферні моменти з райського куточка планети.

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Танець Лілії Ребрик на Мальдівах

Артистка оприлюднила відео, яке зняла на узбережжі океану під час заходу сонця. Лілія постала перед камерою у легкій білій сукні з чорним принтом та опущеними рукавами, під якою був яскравий купальник. Така сукня була дуже жіночною та зробила пляжний образ Ребрик дуже романтичним.

Акторка босоніж танцювала на білому піску, її волосся було мокрим після купання, а на обличчі сяяла усмішка. Лілія вкотре показала свої хореографічні здібності та зачарувала багатотисячну аудиторію підписників.

У публікації телеведуча розповіла, коли бачить засніжений пейзаж за вікном, то одразу хоче на море. Їй подобається сніжна, морозна зима, проте лише тоді, коли вона триває недовго. На морі гарячий пісок під ногами, яким можна гратися, відволіктися від буденних справ та відпочити.

"Щоб було чути хвилі, щоб у повітрі пахло сіллю і щоб вода була тепла і прозора. Рівно рік тому, саме в цей час ми з Андрієм були в найкращій відпустці у нашому житті. Тоді навколо було не море, а океан, але було так добре! Сьогодні перед сном закрийте очі та почніть візуалізувати свої мрії, уявляйте, де б вам хотілося бути! Хай все у нас здійсниться!", – написала Ребрик.