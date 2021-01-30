В пиджаке: Лилия Ребрик покорила дерзким образом – фото
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз взбудоражила сеть дерзким образом. Звезда предстала перед камерой в элегантном наряде и с насыщенным макияжем.
Источник: инстаграм Лилии Ребрик
Успешная телеведущая является примером для многих женщин. В частности, Лилия Ребрик часто демонстрирует свой look of the day и показывает варианты стильных аутфитов для торжественных событий. На личной странице в инстаграме актриса опубликовала очередной похожий пост.
Смотрите также В бежевом платье: Лилия Ребрик очаровала элегантным образом – видео
Обольстительный образ Лилии Ребрик
Звезда опубликовала эффектную фотографию. Она стояла напротив зеркала в удивительно красивом и соблазнительном наряде. Телеведущая надела черный корсет с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст. Также видим на Лилии красивый удлиненный пиджак, а талию она подчеркнула стильным поясом.
Белокурые волосы красавица уложила в прическу с мокрым эффектом и убрала назад. Особое внимание уделила макияжу. Глаза Ребрик накрасила темными тенями, а губы – матовой помадой. Такой образ очень подходил знаменитости, подчеркнул ее естественную красоту и добавил женственности, сексуальности.
Соблазнительный образ Лилии Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
В комментариях подписчики Лилии оставляют много комплиментов в ее адрес и отмечают, что она выглядит великолепно.
- Красавица!
- Как всегда, непревзойденная!
- Вы невероятная!
Поделиться новостью