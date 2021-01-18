Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз умилила сеть семейным фото. Она обнародовала фотографию, где позирует вместе со старшей дочерью Дианой.

Новогодне-рождественские праздники Лилия Ребрик проводит в семейном кругу. На Рождество она отправилась к родителям в Черновцы. Хотя звезда уже вернулась в Киев и к работе, она дальше продолжает делиться на личной странице в инстаграме снимками с того маленького путешествия и родного дома.

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Новое фото Лилии Ребрик с дочкой

Знаменитость предстала перед камерой со старшей дочерью Дианой на фоне красивой елки, которую украшали родители. Девушки сидели на полу, искренне улыбались и делали селфи на камеру нового смартфона, который теперь есть у Дианы.

Для такой домашней съемки Лилия выбрала комфортный наряд. Она позировала в синем костюме, в котором еще раньше появлялась на фотографиях. Белокурые волосы актриса аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

Диана нежно прижалась к своей матери. Она надела домашний костюм светло-фиолетового цвета, уши украшали красивые серьги, а на лице у девочки сияла улыбка. Также на руках дочь Ребрик держала домашнего любимца – собаку породы бишон фризе, которого подарила Настя Каменских.



Лилия Ребрик с дочкой / Фото с инстаграма Лилии Ребрик