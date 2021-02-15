Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик приехала на гастроли во Львов. Знаменитость показала свой зимний образ в красной куртке в центре города.

Лилия Ребрик после длительного пребывания на карантине вернулась к гастрольной жизни. Звезда выступит вместе с коллегами в национальном украинском академическом драматическом театре им. М. Заньковецкой со спектаклем "Женщина над нами".

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Лилия Ребрик позировала на фоне Львовского национального академического театра оперы и балета им. С. Крушельницкой. Перед выступлением она прогулялась по заснеженным улочкам Львова.

Зимний образ Лилии Ребрик

Актриса предстала перед камерой в черных кожаных лосинах и красной куртке с мехом на капюшоне. Волосы знаменитость спрятала под куртку и надела на голову шапку красного цвета. На руке у нее была большая серебристая сумка.

На лицо Лилия не наносила косметику. Она искренне улыбалась и радовалась такому моменту. Ребрик продемонстрировала не только яркий, но и теплый аутфит, в котором в очередной раз показала безупречный внешний вид.



Лилия Ребрик во Львове / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Лилия Ребрик о гастролях во Львове

Актриса подчеркнула, что для нее и коллег гастроли – это счастье: "А еще и сейчас, когда мы так ограничены в путешествиях, другой город – это фактически недопустимая роскошь. Я уже не впервые во Львове, но на этот раз по-особенному чувствую "смену картинки" с привычного Киева на уютный Львов. Тем более, что это еще и первые гастроли за весь карантинный год. Как хорошо, что эта миссия досталась именно городу Льва!".

Актриса призналась, что любит аромат кофе в воздухе, неповторимую архитектуру, узкие улочки, мостовые, незабываемый вид с ратуши и театральные сцены.