Лилия Ребрик показала зимний образ во Львове: яркое фото
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик приехала на гастроли во Львов. Знаменитость показала свой зимний образ в красной куртке в центре города.
Источник:Инстаграм Лилии Ребрик
Лилия Ребрик после длительного пребывания на карантине вернулась к гастрольной жизни. Звезда выступит вместе с коллегами в национальном украинском академическом драматическом театре им. М. Заньковецкой со спектаклем "Женщина над нами".
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Лилия Ребрик позировала на фоне Львовского национального академического театра оперы и балета им. С. Крушельницкой. Перед выступлением она прогулялась по заснеженным улочкам Львова.
Зимний образ Лилии Ребрик
Актриса предстала перед камерой в черных кожаных лосинах и красной куртке с мехом на капюшоне. Волосы знаменитость спрятала под куртку и надела на голову шапку красного цвета. На руке у нее была большая серебристая сумка.
На лицо Лилия не наносила косметику. Она искренне улыбалась и радовалась такому моменту. Ребрик продемонстрировала не только яркий, но и теплый аутфит, в котором в очередной раз показала безупречный внешний вид.
Лилия Ребрик во Львове / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Лилия Ребрик о гастролях во Львове
Актриса подчеркнула, что для нее и коллег гастроли – это счастье: "А еще и сейчас, когда мы так ограничены в путешествиях, другой город – это фактически недопустимая роскошь. Я уже не впервые во Львове, но на этот раз по-особенному чувствую "смену картинки" с привычного Киева на уютный Львов. Тем более, что это еще и первые гастроли за весь карантинный год. Как хорошо, что эта миссия досталась именно городу Льва!".
Актриса призналась, что любит аромат кофе в воздухе, неповторимую архитектуру, узкие улочки, мостовые, незабываемый вид с ратуши и театральные сцены.
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