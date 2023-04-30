Лилия Ребрик нежно поздравила 5-летнюю дочь с днем рождения и показала свою семью

Дочь телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого отмечает день рождения. Девушке Полини исполнилось 5 лет. Звездная мама трогательно поздравила дочь с праздником и показала семейные фотографии.

Родители устроили сюрприз для девочки – дом и двор они украсили воздушными шарами и надписью "С днем рождения". Ранее дочь Лилии Ребрик рассмешила фанатов своим желаниям, связанным с Путиным

К теме Лилия Ребрик наведалась в родные Черновцы и тронула редким фото с родителями

Девушке исполнилось пять лет. Поздравить ее с днем рождения также приехали бабушки и дедушки. Семейные фото с празднования Лилия Ребрик поделилась в соцсетях.

Для фотосессии семья выбрала костюмы в одинаковых цветах.



Лилия Ребрик с семьей / Фото с ее инстаграммы

А под подборкой фото телеведущая трогательно обратилась к дочери.

Карантин, война… В свои пять ты знаешь, что такое "прилет", хлопок, петриот, ты знаешь, что такое "бомбят" и почему надо сидеть в подвале. Ты знаешь, кто такой путин и почему он должен **нуть. Ты уже не боишься тревог, потому что знаешь - мы защитим!,

– написала Лилия Ребрик.

Она добавила, что семья хотела создать праздник девочке. "С днем рождения, наша дочь! Мы все всегда с тобой рядом, мы так крепко тебя любим, что отведем от тебя все-все беды! Потому что мы сила", – добавила актриса.



Дочь Лилии Ребрик / Фото с ее инстаграммы

Кроме того, у инстаграмм-сторис звезда показала трогательное видео со счастливыми семейными моментами, связанными с рождением ее дочери. Там были собраны архивные кадры.



Лилия Ребрик с мужем после рождения дочери / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Кстати, недавно Лилия Ребрик также вспоминала дни перед полномасштабным вторжением. Это время было для нее, хоть и счастливым, но исполненным тревоги и страха. Она помнит вечер 23 февраля, когда покупала мебель для нового дома и ела клубнику с шампанским.