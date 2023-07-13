Вместе почти полвека, – Лилия Ребрик показала родителей, отпраздновавших фланелевую свадьбу
Источник:Лилия Ребрик
Актриса Лилия Ребрик отправилась в путешествие со своими детьми и родителями. Она показала маму и папу, отпраздновавших фланелевую свадьбу.
Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась новыми семейными фото на своей странице. Она показала кадры с родителями и дочками.
Смотрите также Не знаем, кто убийца, – Константин Грубич о 17-летней дочери, трагически погибшей
Лилия Ребрик показала родителей
Лилия Ребрик рассказала, что ее родители вместе уже 43 года, поэтому отпраздновали фланелевую свадьбу. Как подарок, вся семья отправляется в общее первое путешествие.
Итого почти полвека! Фланелевая свадьба у моих родителей (43 года вместе). Я желаю каждому такую крепкую семью и перед глазами такой пример любви на всю жизнь! PS Лучшего подарка, чем первое совместное с внучками и дочерью путешествие, быть не может. Люблю вас, папа и мама,
– написала актриса.
Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
В комментариях поклонники поздравили супругов с большой датой:
- "Счастливые вместе";
- "Поздравляем! А мои родители уже 68 лет вместе!";
- "Невероятно крутые, везет вашей семье";
- "У вас невероятная семья. Желаю родителям здоровья, долгих лет жизни, согласия, счастья, под мирным небом";
- "Такие красивые. Счастья и мирного неба";
- "Хорошего и уютного семейного отдыха".
Заметим, что Лилия Ребрик отправилась на отдых в Румынию со всей семьей, дома остался ее муж Андрей Дикий. Звезда показывала, как Полина и Диана прощались с папой на киевском вокзале. Младшая дочь умилилась, когда поезд тронулся, и довела фанов до слез.