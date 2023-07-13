Вместе почти полвека, – Лилия Ребрик показала родителей, отпраздновавших фланелевую свадьбу

Актриса Лилия Ребрик отправилась в путешествие со своими детьми и родителями. Она показала маму и папу, отпраздновавших фланелевую свадьбу.

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась новыми семейными фото на своей странице. Она показала кадры с родителями и дочками.

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Лилия Ребрик показала родителей

Лилия Ребрик рассказала, что ее родители вместе уже 43 года, поэтому отпраздновали фланелевую свадьбу. Как подарок, вся семья отправляется в общее первое путешествие.

Итого почти полвека! Фланелевая свадьба у моих родителей (43 года вместе). Я желаю каждому такую крепкую семью и перед глазами такой пример любви на всю жизнь! PS Лучшего подарка, чем первое совместное с внучками и дочерью путешествие, быть не может. Люблю вас, папа и мама,

– написала актриса.



Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях поклонники поздравили супругов с большой датой:

"Счастливые вместе";

"Поздравляем! А мои родители уже 68 лет вместе!";

"Невероятно крутые, везет вашей семье";

"У вас невероятная семья. Желаю родителям здоровья, долгих лет жизни, согласия, счастья, под мирным небом";

"Такие красивые. Счастья и мирного неба";

"Хорошего и уютного семейного отдыха".

Заметим, что Лилия Ребрик отправилась на отдых в Румынию со всей семьей, дома остался ее муж Андрей Дикий. Звезда показывала, как Полина и Диана прощались с папой на киевском вокзале. Младшая дочь умилилась, когда поезд тронулся, и довела фанов до слез.