Лилия Ребрик показала, как проводит время с семьей: милое фото

Известная украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с фанатами новым снимком. Она показала, как проводит время с семьей в выходной.

Успешная украинская актриса Лилия Ребрик опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она часто делится фотографиями с фанатами, а также показывает повседневную жизнь.

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Новое фото Лилии Ребрик с семьей

На днях актриса поделилась новым снимком. Она показала, как проводит выходной. Это время звезда обязательно посвящает семье.

Лилия Ребрик позировала перед зеркалом с мужем и детьми. Они предстали в одинаковых молочных пижамах с принтом. Актриса призналась, что так проходит каждое их воскресенье.

Мы каждое воскресенье обязательно что-то все вместе готовим на завтрак, ходим в пижамах сколько хотим и гуляем вместе!

– поделилась знаменитость.

Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Поклонники активно обсуждают новое семейное фото актрисы: