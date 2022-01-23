Успешная украинская актриса Лилия Ребрик опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она часто делится фотографиями с фанатами, а также показывает повседневную жизнь.
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Новое фото Лилии Ребрик с семьей
На днях актриса поделилась новым снимком. Она показала, как проводит выходной. Это время звезда обязательно посвящает семье.
Лилия Ребрик позировала перед зеркалом с мужем и детьми. Они предстали в одинаковых молочных пижамах с принтом. Актриса призналась, что так проходит каждое их воскресенье.
Мы каждое воскресенье обязательно что-то все вместе готовим на завтрак, ходим в пижамах сколько хотим и гуляем вместе!
– поделилась знаменитость.
Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Поклонники активно обсуждают новое семейное фото актрисы:
- "Класс";
- "Вы прекрасные";
- "Вы классные";
- "Хорошая семья";
- "Диана – копия вашего мужа, а Полина – ваша копия".