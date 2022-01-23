Успішна українська акторка Лілія Ребрик опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона часто ділиться світлинами з фанами, а також показує повсякденне життя.

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Нове фото Лілії Ребрик з сім'єю

Днями актриса поділилась новим знімком. Вона показала, як проводить вихідний. Цей час зірка обов'язково присвячує сім'ї.

Лілія Ребрик позувала перед дзеркалом з чоловіком та дітьми. Вони постали в однакових молочних піжамах з принтом. Акторка зізналась, що так проходить кожна їхня неділя.

Ми кожної неділі обов'язково щось усі разом готуємо на сніданок, ходимо в піжамах досхочу і гуляємо разом!

– поділилась знаменитість.



Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальники активно обговорюють нове сімейне фото акторки: