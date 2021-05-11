Телеведущая умеет удивлять. Однако поездка в Турцию даже для нее стала неожиданностью. Такой подарок она получила от любимого на день рождения. В отпуске Лилия показывает поклонницам варианты стильных летних образов, которые совсем скоро будут актуальны в Украине.
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Летний образ Лилии Ребрик
Для прогулки по территории роскошного отеля, в котором остановилась звездная семья, Ребрик выбрала длинное яркое платье. Наряд желтого цвета имел красивые бретели, соблазнительное декольте, которое подчеркнуло пышный бюст, и завязывалось на талии. Также у платья был глубокий вырез на ноге, что придало аутфиту женственность и обольстительность.
Волосы красавица-блондинка аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж. Дополнила ауфит для променада длинными серьгами, часами и браслетом.
Лилия Ребрик в желтом платье в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Лилия Ребрик в желтом платье в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Лилия Ребрик в желтом платье в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
В публикации Лилия рассказала, как оказалась в Турции. Знаменитость отметила, что возлюбленный сделал ей сюрприз и о поездке сообщил за день до вылета. Спонтанные поездки пара обожает, потому это стало приятной неожиданностью.
Также Ребрик призналась, что решились лететь заграницу во время пандемии коронавируса, потому что недавно переболели и еще имеют антитела. Да и после болезни организм нуждался в восстановлении, и море этому поможет.
Для отдыха муж Лилии забронировал номер в отеле, который расположен на необычайно красивой территории с огромным количеством растений.
"Море здесь ласковое, шумит, радует и успокаивает. Я обожаю сочетание моря, зелени и небесной лазури. Идеальное место, чтобы поразмышлять, насладиться жизнью и перезагрузиться! Не сомневайтесь, ехать ли! Живем один раз! Не лишайте себя счастливых мгновений. Но обязательно будьте осторожны. Берегите себя!", – подчеркнула в посте Лилия Ребрик.