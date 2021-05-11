Телеведущая умеет удивлять. Однако поездка в Турцию даже для нее стала неожиданностью. Такой подарок она получила от любимого на день рождения. В отпуске Лилия показывает поклонницам варианты стильных летних образов, которые совсем скоро будут актуальны в Украине.

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Летний образ Лилии Ребрик

Для прогулки по территории роскошного отеля, в котором остановилась звездная семья, Ребрик выбрала длинное яркое платье. Наряд желтого цвета имел красивые бретели, соблазнительное декольте, которое подчеркнуло пышный бюст, и завязывалось на талии. Также у платья был глубокий вырез на ноге, что придало аутфиту женственность и обольстительность.

Волосы красавица-блондинка аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж. Дополнила ауфит для променада длинными серьгами, часами и браслетом.



Лилия Ребрик в желтом платье в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик в желтом платье в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик