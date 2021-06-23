Лилия Ребрик показала подтянутую фигуру в купальнике: откровенное фото в бассейне

В 40 лет Лилия Ребрик имеет безупречное тело, ведь в перерыве между съемками занимается танцами и спортом. Звезда смело щеголяет подтянутой фигурой. Последнее фото актрисы в купальнике вызвало резонанс в сети.

С начала карантина Лилия Ребрик с семьей поселилась в загородном доме возле леса. На заднем дворе супруги обустроили небольшой бассейн. Ведущая показала, как релаксирует в нем по вечерам.

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В бассейне звезда отдыхала в сплошном купальнике трендового цвета электрик с белыми вставками. Изюминкой пляжного образа стала молния в зоне декольте, которую Лилия Ребрик чуть расстегнула.

Для фото в инстаграм-сторис ведущая позировала без макияжа и с собранными в пучок волосами. На камеру она засветила роскошный бюст, стройную талию и подтянутые ножки. Фигуре 40-летней Ребрик можно только позавидовать.

Лилия Ребрик в купальнике / Фото из инстаграм-сторис ведущей

Добавим, ранее фото Лилии Ребрик в купальнике были настоящей редкостью. Однако в начале мая она отпраздновала юбилей в Турции. В отпуске актриса сделала множество откровенных фото в бикини, которые подняли фурор среди ее подписчиков.