Лілія Ребрик показала підтягнуту фігуру в купальнику: відверте фото в басейні

У 40 років Лілія Ребрик має бездоганне тіло, адже в перерві між зйомками займається танцями та спортом. Зірка сміливо хизується підтягнутою фігурою. Останнє фото акторки в купальнику викликало резонанс у мережі.

Від початку карантину Лілія Ребрик з сім'єю оселилась в заміському будинку поблизу лісу. На задньому дворі подружжя облаштувало невеликий басейн. Ведуча показала, як релаксує в ньому вечорами.

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У басейні зірка відпочивала в суцільному купальнику трендового кольору електрик з білими вставками. Родзинкою пляжного образу стала блискавка в зоні декольте, яку Лілія Ребрик ледь розстебнула.

Для фото в інстаграм-сторіс ведуча позувала без макіяжу та з зібраним у пучок волоссям. На камеру вона засвітила розкішний бюст, струнку талію та підтягнуті ніжки. Фігурі 40-річній Ребрик можна лише позаздрити.

Лілія Ребрик у купальнику / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Додамо, раніше фото Лілії Ребрик в купальнику були справжньою рідкістю. Однак на початку травня вона відсвяткувала ювілей в Туреччині. У відпустці акторка зробила безліч відвертих фото в бікіні, котрі зчинили фурор серед її підписників.