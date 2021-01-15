Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик после праздников вернулась к работе и продолжает показывать поклонницам варианты стильных образов. Знаменитость продемонстрировала элегантный look, в котором предстала перед камерами в утреннем эфире.

Лилия Ребрик не прекращает диктовать тренды украинским модницам. Она продолжает показывать варианты различных аутфитов, которыми завораживает. На личной странице в инстаграме ведущая опубликовала серию фотографий, где показала красивый зимний наряд.

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В любое время года женщинам хочется выглядеть великолепно. Лилия Ребрик не является исключением, поэтому она всегда показывает поклонницам свои аутфиты и вдохновляет их на новые неординарные образы.

Зимний look Лилии Ребрик

Для утреннего эфира пятницы знаменитость выбрала светлое платье нежно-голубого цвета. Наряд имел розовые вставки, которые добавляли ему женственности и элегантности. Платье сшито из теплой ткани, поэтому прекрасно подойдет для холодных зимних дней.

Look Лилия соединила со светло-розовыми туфлями-лодочками на каблуках. Среди аксессуаров образ знаменитости дополняли красивые серьги с декоративными перьями, которые гармонично соединились с нарядом. Белокурые волосы красавица уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и розовой помадой на губах.

Вопрос к вам: когда разбираете елку? Я, признаюсь, оттягиваю этот момент. Вот насколько люблю процесс украшения елки, настолько не люблю процесс ее уборки. Как у вас с этим? Что делаете, чтобы на душе не было грустно?

– написала в публикации Ребрик.



Элегантный зимний look Лилии Ребрик / Фото с инстаграма Лилии Ребрик



Элегантный зимний look Лилии Ребрик / Фото с инстаграма Лилии Ребрик