"Вид как-то не очень": Лилию Ребрик раскритиковали из-за синяков под глазами – как она ответила

Лилия Ребрик на днях вышла в прямой эфир, опубликованный в сети. Впрочем, фаны обсуждали не тему ролика, а синяки под глазами. Актриса ответила хейтерам на оскорбительные комментарии.

Актриса и ведущая Лилия Ребрик на днях провела прямой эфир с детским стоматологом, а затем выложила видео в сеть. Поклонники засыпали звезду вопросами ее внешности.

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Лилию Ребрик раскритиковали за синяки

Многие комментарии касались синяков под глазами. Фаны спрашивали о том, что такое с Лилей, а другие отвечали, что не стоит писать неуместных замечаний.

"Какие-то синяки под глазами";

"Неудачное освещение";

"Какие-то синяки под глазами, что с тобой, Лиля";

"Боже, кто это с вами сделал?";

"А что с вашим макияжем. У вас синяки под глазами. Вид как-то не очень".



Лилия Ребрик на эфире / Скриншот с видео

Актриса ответила на комментарии

Комментарии под роликом удивили артистку, поэтому она ответила на оскорбления. Лилия Ребрик подчеркнула, что имеет право на усталость и является таким же человеком, как и другие.

"Боже, какие у вас синяки под глазами?" Люди, я тоже человек. И синяки у меня бывают, и устаю, и болею иногда, и без настроения просыпаюсь, и плачу по ночам после видео с пытками, и собираю себя в кучу на утро, и дело делаю. Все как у всех. И это нормально,

– подчеркнула Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

"Не нормально не воспринимать женщину такой, как она есть: загонять ее в какие-то иллюзорные рамки красоты, ждать от нее всегда идеальной прически, маникюра, настроения, высмеивать за лишние кило или наоборот — за их нехватку, говорить о возрасте, усталости или синяках под глазами. Девушки, на самом деле этот пост для вас — любите себя такими, как есть! Каждая из нас без исключения прекрасна!"

Лилия Ребрик таки ответила на упреки о ее синяках. Она объяснила, что "весь секрет" – это плохо выставленный свет, который и повлиял на картинку.