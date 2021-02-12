Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поразила поклонников новым образом. Она поделилась фото в роскошном красном платье.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обнародовала новое фото в своем инстаграме. Она показала стильный образ в красном платье.

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Образ Лилии Ребрик

Перед Днем святого Валентина и в китайский новый год Лилия Ребрик продемонстрировала тематический образ. Телеведущая позировала в студии программы "Утро с Украиной".

Актриса предстала перед камерой в роскошном красном платье длины макси с широкими рукавами и юбкой с рюшами. Широкий пояс в тон и откровенное декольте удачно подчеркнули безупречную фигуру знаменитости.

Наряд звезда соединила с коричневыми туфлями с острым носком на высоком каблуке. Также изысканный образ Лилия Ребрик дополнила красным маникюром и серьгами-подвесками.

Телеведущая накрутила белокурые волосы в локоны и распустила их. Хороший look завершил роскошный макияж. Лилия Ребрик подчеркнула глаза белыми и черными тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.



Лилия Ребрик / Фото с инстаграма Лилии Ребрик

Что Лилия Ребрик написала в заметке

Телеведущая поделилась, что не празднует китайский новый год. Однако отметила, что уже наступил год быка. По этому случаю Лилия Ребрик пожелала поклонникам фантастического будущего.

Хотя в конце концов, праздников у нас хватает! На носу – день влюбленных! И в отличие от нового года по лунному календарю – день Святого Валентина у нас в Украине прижился неплохо,

– написала звезда.

Также Лилия Ребрик спросила поклонников, что они дарят любимым. А те поделились вариантами: