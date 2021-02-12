Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вразила шанувальників новим образом. Вона поділилась фото в розкішній червоній сукні.

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик оприлюднила нове фото в своєму інстаграмі. Вона показала стильний образ у червоній сукні.

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Образ Лілії Ребрик

Перед Днем святого Валентина та в китайський новий рік Лілія Ребрик продемонструвала тематичний образ. Телеведуча позувала в студії програми "Ранок з Україною".

Акторка постала перед камерою в розкішній червоній сукні довжини максі з широкими рукавами та спідницею з рюшами. Широкий пояс в тон і відверте декольте вдало підкреслили бездоганну фігуру знаменитості.

Вбрання зірка поєднала з коричневими туфлями з гострим носком на високих підборах. Також вишуканий образ Лілія Ребрик доповнила червоним манікюром та сережками-підвісками.

Телеведуча накрутила біляве волосся в локони та розпустила його. Гарний look завершив розкішний макіяж. Лілія Ребрик підкреслила очі білими й чорними тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Що Лілія Ребрик написала в дописі

Телеведуча поділилась, що не святкує китайський новий рік. Однак зазначила, що вже настав рік бика. З цієї нагоди Лілія Ребрик побажала прихильникам фантастичного майбутнього.

Хоча зрештою, свят у нас вистачає! На носі – день закоханих! І на відміну від нового року за місячним календарем – день Святого Валентина у нас в Україні прижився непогано,

– написала зірка.

Також Лілія Ребрик запитала шанувальників, що вони дарують коханим. А ті поділились варіантами: