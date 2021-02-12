Известная украинская певица Джамала сегодня, 12 февраля, празднует день рождения своей мамы Галины Тумасовой. Звезда поздравила маму и обнародовала милые фото с ней.

Популярная украинская певица Джамала опубликовала милые фото с мамой. Так звезда поздравила ее с днем рождения.

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Джамала поздравила маму с днем рождения

В пятницу, 12 февраля, мама украинской знаменитости Джамалы Галина Тумасова празднует день рождения. Певица показала трогательное фото с мамой с проекта "Голос страны", где она была судьей.



Джамала с мамой / Фото с инстаграма Джамалы

Также Джамала показала другую милую фотографию с Галиной Тумасовой. Перед камерой звезда с мамой появились в красивой одежде и с макияжем. Джамала позировала в белом полупрозрачном топе и брюках, а ее мама в черном длинном платье с серебристыми вставками.

Певица распустила волосы и выровняла их, а на лице сделала роскошный макияж. Она подчеркнула глаза длинными черными стрелками и накрасила губы красной помадой. Галина Тумасова также подчеркнула лицо удачным макияжем.

Мой лучший партнер в каждом закулисье. Мой любимый день. Мой лучший водолей! Обожаю! С Днем рожденья!

– написала Джамала под фото.

Галина Тугушева, мама Джамалы, по национальности армянка. Она также увлекается музыкой, ведь работала учительницей в музыкальной школе.



Джамала с мамой / Фото с инстаграма Джамалы

Поклонники звезды присоединились к поздравлениям: