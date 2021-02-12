Джамала показала маму и поздравила ее с днем рождения: трогательные фото
Известная украинская певица Джамала сегодня, 12 февраля, празднует день рождения своей мамы Галины Тумасовой. Звезда поздравила маму и обнародовала милые фото с ней.
Источник:инстаграм Джамали
Популярная украинская певица Джамала опубликовала милые фото с мамой. Так звезда поздравила ее с днем рождения.
Читайте также Бывший муж Дженнифер Энистон поздравил ее с днем рождения: что написал Джастин Теру
Джамала поздравила маму с днем рождения
В пятницу, 12 февраля, мама украинской знаменитости Джамалы Галина Тумасова празднует день рождения. Певица показала трогательное фото с мамой с проекта "Голос страны", где она была судьей.
Джамала с мамой / Фото с инстаграма Джамалы
Также Джамала показала другую милую фотографию с Галиной Тумасовой. Перед камерой звезда с мамой появились в красивой одежде и с макияжем. Джамала позировала в белом полупрозрачном топе и брюках, а ее мама в черном длинном платье с серебристыми вставками.
Певица распустила волосы и выровняла их, а на лице сделала роскошный макияж. Она подчеркнула глаза длинными черными стрелками и накрасила губы красной помадой. Галина Тумасова также подчеркнула лицо удачным макияжем.
Мой лучший партнер в каждом закулисье. Мой любимый день. Мой лучший водолей! Обожаю! С Днем рожденья!
– написала Джамала под фото.
Галина Тугушева, мама Джамалы, по национальности армянка. Она также увлекается музыкой, ведь работала учительницей в музыкальной школе.
Джамала с мамой / Фото с инстаграма Джамалы
Поклонники звезды присоединились к поздравлениям:
- Многая лита!;
- Всех благ и крепкого здоровья;
- Крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни;
- Какие красивые;
- Поздравляю! Спасибо за талантливую дочь;
Поделиться новостью