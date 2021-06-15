Лилия Ребрик очаровала нежным образом в голубом платье: фото

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик неизменно покоряет публику безупречным внешним видом. Она предстает перед камерами в красивых платьях и костюмах. Для одного из эфиров утренней программы знаменитость выбрала легкое летнее платье голубого цвета.

Пришли теплые дни, поэтому теперь Лилия демонстрирует различные варианты аутфитов, которые могут подойти для прогулки, рабочих встреч или романтических свиданий. В частности делает это в утренних эфирах, когда вместе с ней просыпаются тысячи телезрителей.

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Утром Лилия устроила оригинальную съемку. Она позировала в декоративной лодке, расположенной на газоне возле телестудии.

Летний look Лилии Ребрик

В солнечный вторник знаменитость предстала перед объективом в легком платье голубого цвета. Наряд имел рукава три четверти, что придавало образу особый шарм. Талию подчеркнул тоненький пояс в тон платью. Из обуви Ребрик выбрала лакированные серые туфли-лодочки на шпильках.

Нежный аутфит звезды дополняли оригинальные серьги. Стилисты поработали над прической и макияжем Лилии, чтобы в кадре она выглядела эффектно. Ее белокурые волосы уложили в легкие, едва заметные локоны. На веки нанесли тени светлых коричневых оттенков, а на губы – розовую помаду.

На улице становится теплее и снова хочется на море,

– написала ведущая под фото.



Лилия Ребрик в голубом платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик в голубом платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

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