Известно, что Ксения Мишина родилась в Севастополе, Крыме, и после оккупации Россией полуострова неоднократно ехала туда к родным и друзьям. Однако после полномасштабного вторжения отношения с родными у нее изменились в худшую сторону.

К слову Вот так жизнь разъединила, – Ксения Мишина намекнула на сложные отношения с родителями из Крыма

Недавно ей пришлось встретиться с крымчанкой за границей, когда она жила в гостинице. Она говорила по-русски, поэтому Ксения спросила, откуда она.

И она так промолчала сперва, а потом сказала: "Можно я не буду говорить?" Но потом призналась, что она из Крыма. То есть даже человек из Крыма уже понимает, что он враг. Я сказала ей, что я тоже из Крыма.

Хочется, чтобы все мы научились быть более осознанными, добрыми, начинать как-то справляться с этой ненавистью, понимать момент принятия. Это будет совсем другая воля к победе. Когда мы злые, агрессивные, не знаю, возможно ли так вообще чего-нибудь достичь. Но по поводу желания смерти Путину – это другое. У нас внутри это уже просто не изменить, пока он не умрет, все будут этого желать", – рассказала Мишина.



Ксения Мишина в Крыму / Фото из инстаграммы актрисы

Актриса призналась, что даже ее подруги в Крыму боятся говорить правду о войне в Украине. То же касается российских актеров, которым Ксения писала в инстаграмме с начала войны, однако ответа не получила.

"Мы, украинцы, мы свободный народ, мы можем говорить, что думаем. Я писала российским актерам, которых я лично знаю, но ни один из них мне не ответил. Мы сделали плашку для Stories, чтобы отмечать российских актеров и чтобы они видели это "Но никто не откликнулся. Это не имело никакого смысла. Когда ты боишься жить, существовать в своей стране, так и будет. Я сама из Крыма и имею до сих пор живущих там подруг. Они так и говорят: мы боимся что-то писать и говорить", – говорит Ксения.

Отметим, что после запланированных съемок в Бельгии и трехмесячной эмиграции за границей Ксения Мишина планирует вернуться в Киев. Она хочет посетить деоккупированную Киевщину и чтить покойных людей.