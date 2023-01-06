В белом пуховике: Лилия Ребрик побывала с дочерью на катке – фото из Черновцов
Источник:Лилия Ребрик
Ведущая Лилия Ребрик на рождественские праздники отправилась к родителям в Черновцы. Там она проводит время с семьей, а также со старшей дочерью побывала на катке.
Рождественские праздники – отличная возможность собраться с родными за столом, увидеть тех, кого давно не видели. Однако из-за войны миллионы украинских семей не смогут в этом году сделать это.
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Лилия Ребрик имеет возможность приехать к родителям, которые живут в Черновцах. Поэтому не теряла зря времени и отправилась к самым родным. А со старшей дочерью даже побывала на праздничном катке.
Зимний look Лилии Ребрик
Для катания на коньках ведущая выбрала комфортную и теплую одежду. Лилия позировала на камеру в джинсах, синем свитере с высокой горловиной и белом пуховике. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий едва заметный макияж.
"Еще одна традиция", – написала ведущая под атмосферными кадрами.
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