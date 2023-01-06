Рождественские праздники – отличная возможность собраться с родными за столом, увидеть тех, кого давно не видели. Однако из-за войны миллионы украинских семей не смогут в этом году сделать это.

К теме Лилия Ребрик посетила родителей на праздники: редкое семейное фото растрогало сеть

Лилия Ребрик имеет возможность приехать к родителям, которые живут в Черновцах. Поэтому не теряла зря времени и отправилась к самым родным. А со старшей дочерью даже побывала на праздничном катке.

Зимний look Лилии Ребрик

Для катания на коньках ведущая выбрала комфортную и теплую одежду. Лилия позировала на камеру в джинсах, синем свитере с высокой горловиной и белом пуховике. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий едва заметный макияж.

"Еще одна традиция", – написала ведущая под атмосферными кадрами.

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