Лилия Ребрик призналась, когда будет рожать: выбрала ли она имя для дочери
Источник:Лилия Ребрик
Телеведущая Лилия Ребрик в третий раз беременна. На днях она рассказала, когда будет рожать. К тому же знаменитость призналась, выбрали ли они с мужем имя для ребенка.
Выяснилось, что семья активно выбирает его. Поскольку супруги ждут появления третьей дочери уже весной.
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Лилия Ребрик рассказала, когда будет рожать
Телеведущая на днях пообщалась с поклонниками в соцсетях. Она призвала задавать ей вопросы, на которые знаменитость отвечала в инстаграм-сторис. Неудивительно, что большинство запросов касались ее третьей беременности. В частности, подписчики очень хотели узнать дату родов актрисы.
В марте. Еще месяца три гуляю,
– ответила звездная мамочка.
Лилия Ребрик призналась, когда будет рожать / Скриншот из инстаграм-сторис
Выбрала ли Лилия Ребрик имя для дочери
Среди наиболее часто задаваемых вопросов фолловеров было и то, что касалось имени для будущего ребенка. Телеведущая подчеркнула, что они пока не выбрали, но активно этим занимаются. Любопытно, что звезда призвала поклонников написать варианты имени для девочки ей в инстаграм.
Лилия Ребрик призналась, выбрала ли имя для дочери / Скриншот из инстаграм-сторис
Беременность Лилии Ребрик
- В начале октября телеведущая сообщила, что она в третий раз беременна. Знаменитость уже воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Диану и 5-летнюю Полину.
- Также звезда поделилась, где планирует рожать ребенка. Лиля подчеркнула, что будет делать это в Украине.
- Позже телеведущая рассекретила пол третьего ребенка. Они с мужем и дочерьми организовали гендер-пати в семейном кругу. Оказывается, Лилия ждет третью дочь.