Выяснилось, что семья активно выбирает его. Поскольку супруги ждут появления третьей дочери уже весной.

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Лилия Ребрик рассказала, когда будет рожать

Телеведущая на днях пообщалась с поклонниками в соцсетях. Она призвала задавать ей вопросы, на которые знаменитость отвечала в инстаграм-сторис. Неудивительно, что большинство запросов касались ее третьей беременности. В частности, подписчики очень хотели узнать дату родов актрисы.

В марте. Еще месяца три гуляю,

– ответила звездная мамочка.



Лилия Ребрик призналась, когда будет рожать / Скриншот из инстаграм-сторис

Выбрала ли Лилия Ребрик имя для дочери

Среди наиболее часто задаваемых вопросов фолловеров было и то, что касалось имени для будущего ребенка. Телеведущая подчеркнула, что они пока не выбрали, но активно этим занимаются. Любопытно, что звезда призвала поклонников написать варианты имени для девочки ей в инстаграм.



Лилия Ребрик призналась, выбрала ли имя для дочери / Скриншот из инстаграм-сторис

Беременность Лилии Ребрик