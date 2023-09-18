Мамина копия: Лилия Подкопаева умилила редкими кадрами с дочерью в ее 4-летие

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поздравила младшую дочь с днем рождения. Она поделилась редкими кадрами и трогала сеть.

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева опубликовала на личной странице трогательное видео. В нем она собрала кадры с младшей дочерью Эвелиной.

К слову Ирина Горова показала редкие фото с дочерью и посвятила ей трогательные слова в 26-летие

Дочь Лилии Подкопаевой празднует день рождения

На милых фотографиях из домашнего архива Подкопаева продемонстрировала, как проводит время Эвелина. Это видео олимпийская чемпионка посвятила дочери по случаю дня рождения. Девочке сегодня исполнилось четыре года.

Счастливы четыре года. Безусловная любовь,

– подписала ролик Лилия Подкопаева.

Дочери Лилии Подкопаевой исполнилось 4 года: видео

Трогательное видео растрогало фанов Лилии Подкопаевой. Поклонники поздравляют девочку и сравнивают ее со звездной мамой:

"Да на маму похожа";

"Матушка копия, расти здоровая и счастливая";

"Очень похожа на маму, красавица";

"Маленькая Лиля. Гарнюня";

"Лиля, поздравляю Вашу дочь с Днем рождения! Пусть растет здоровой и счастливой девочкой под Мирным небом в добре и любви! А Вам большое спасибо за все, что делаете для Украины и ее народа".

Личная жизнь Лилии Подкопаевой

Украинская гимнастка воспитывает троих детей. В браке с донецким бизнесменом в 2006 году Лилия Подкопаева усыновила мальчика Вадима (сейчас ему 17 лет). В конце того же года у супругов родилась дочь Каролина.

, крестной матерью Каролины является певица-предательница Ани Лорак. За все время полномасштабного вторжения артистка ничего не написала Лилии, хотя раньше они были близкими подругами. По словам Подкопаевой: "Молчание бывает очень громким".

В 2018 году Лилия Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Игоря Дубинского, который более 25 лет живет в Атланте. Они воспитывают дочь Эвелину.

В этом году Лилия Подкопаева вместе с мужем приезжала в Украину. Супруги побывали в разрушенном селе под Киевом.