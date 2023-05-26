Я обручена, – лидер KAZKA Александра Зарицкая выходит замуж
Источник:KAZKA
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая объявила о помолвке с бойфрендом, Павлом Тараненко. Она также представила новый клип, где предстала в образе невесты.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая объявила поклонникам радостную новость. Певица выходит замуж за бойфренда, motion-дизайнера группы Hawx Павла Тараненко.
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Александра Зарицкая выходит замуж
Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "Без Кохання". Конечно, невеста я там не просто так. Я обручена! До сих пор не могу поверить,
– поделилась Александра Зарицкая.
Исполнительница опубликовала совместные фото с женихом-бойфрендом. Они позировали на природе. На одном из кадров Александра засветила кольцо на безымянном пальце.
Саша Зарицкая с любимым / Фото из инстаграма KAZKA
Саша Зарицкая с любимым / Фото из инстаграма KAZKA
Также группа KAZKA представила видео на песню "Без кохання", где Саша Зарицкая предстает в образе невесты. "А я все равно ищу твои глаза среди толпы. На каждом концерте я пою тебе песню "Він" и улыбаюсь, когда вижу, как люди целуются. Любовь. Это так особенно. Любить. Даже на расстоянии, даже когда мы все время вместе. Мне тебя всегда будет мало", – добавила звезда.
KAZKA – "Без кохання": смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Александры Зарицкой
- Еще в конце 2021 года солистка группы KAZKA рассказала, что ходит на свидание с бойфрендом, отношения с которым только зарождаются.
- В сентябре прошлого года Александра Зарицкая впервые показала любимого. Она поделилась трогательным видео, после которого стало известно, что звезда встречается с начинающим музыкантом и motion-дизайнер Павлом Тараненко.
- Саша и Павел знали друг друга уже давно, но стали паром и стали жить вместе незадолго до начала полномасштабного вторжения.
- Несколько месяцев назад Александра Зарицкая уже говорила о свадьбе – говорила, что ставит себя на место невесты. Она признавалась, что мечтает о женитьбе, и празднование планирует устроить уже после победы.