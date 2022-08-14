Не умеешь воевать, работай на других фронтах, – Иван Леньо рассказал о возвращении к музыке

Иван Леньо после начала полномасштабного вторжения россии в Украину вступил в ряды территориальной обороны Киева. Группа KOZAK SYSTEM активно проводит благотворительные концерты в Украине и Европе.

Лидер группы KOZAK SYSTEM в эфире 24 канала рассказал, как и почему вернулся к музыкальному фронту.

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По его словам, в конце третьего месяца великой войны исполнитель решил возобновить благотворительную деятельность через музыку. В это время часть его боевого подразделения поехала на передовую, часть – оставили в резерве.

Я остался ждать. Поскольку я не видел ребят из KOZAK SYSTEM все эти три месяца войны, мы решили встретиться. Поняли, что соскучились по музыке. И договорились сыграть один пробный благотворительный концерт,

– рассказал Иван.

Украинцы повзрослели

Однако признался, что тогда не очень понимал, какой должен быть формат, потому что война изменила все. Он был не готов к таким мерам, но ребята настояли.

"За это время я увидел, что украинский народ возмужал и повзрослел. Он осознал, насколько важно иметь свою независимую родину, язык, свой двор. И насколько российская империя подлая и готова убивать и насиловать", – добавил Леньо.

Именно эта общественная позиция совпала с песнями группы и ее исполнителями. После этого лидер KOZAK SYSTEM понял его настоящую цель в этой войне.

"Эти концерты приносят не только заряд энергии, но и буквальный результат. Мы ставим ящик, чтобы каждый мог поделиться и помочь ВСУ", – добавил он.

Иван Леньо лидер KOZAK SYSTEM Если войну ведут в милитарном плане Вооруженные Силы, то остается еще много фронтов, на котором каждый украинец может себя найти. Эту войну нужно выиграть тотально, чтобы уничтожить врага. Не умеешь воевать – работай на других фронтах.

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