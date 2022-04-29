Лидер Kalush Orchestra ответил, в чем успех песни Stefania, с которой он поедет на Евровидение

Группа Kalush Orchestra поехала в Турин с песней Stefania, которая представит Украину. Солист коллектива рассказал, в чем феномен и успех хита.

Песня Kalush Orchestra Stefania стала еще более актуальна во время войны, хотя в ней нет ни слова о трагических событиях. Солист группы поделился, в чем успех трека.

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Kalush Orchestra о феномене песни Stefania

Лидер коллектива Олег Псюк рассказал, что во время войны в Украине хит начал приобретать новые смыслы и служить поддержкой.

Песня Stefania – одноименная песня, посвященная моей маме. В этой песне вообще нет ни одного слова о войне. Только после начала войны она стала приобретать очень много новых смыслов. Многие люди начали ее воспринимать, как "Украина – моя мать", или просто скучать по своим матерям,

– рассказал рэпер.

"И таким образом песня стала очень вирусной. И сейчас, можно сказать, в сердцах очень многих украинцев. И очень многие называют ее "песней нашей войны", как гимн. Если уж так, то я хотел бы назвать ее песней нашей победы" , – добавил солист Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra – Stefania: слушайте онлайн

, ранее лидер Kalush Orchestra рассказывал, что в песне Stefania много украинского этнокода . Вот почему она поднимает боевой дух страны.

Интересно, что ставки букмекеров на победу Украины и Kalush Orchestra в частности постоянно растут. У страны есть 42% шансов победить на Евровидении-2022. Большой вероятность и того, что выиграют итальянцы Mahmood&BLANCO с песней "Brividi".