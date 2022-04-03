Вокалист группы впервые нарушил молчание по поводу войны в Украине и поделился, что его сердце разбито, но он надеется, что еще остались россияне, чувствующие то же, что и он. Правда, британский вокалист, к сожалению, не знает, что после своего молчания на протяжении последних пяти недель и зверских убийств в Украине, в частности на Киевщине, они уже высказали свою позицию.

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"Война полностью разбила мне сердце. Я думал, что впоследствии смогу подобрать нужные слова, но не могу. Мне так отчаянно грустно за прекрасную Украину и украинский народ. Воспоминания, которые мы разделяем, так много значат для меня. Для тех в России, кто все еще может читать это, я знаю, что вы, наверное, чувствуете то же самое. Я думаю обо всех людях, которых встретил на своем пути, и каждый день надеюсь, что наступит мир. Я люблю всех вас ", – написал Тео Хатчкрафт.



Вокалист группы Hurts выразил поддержку Украине / Фото с инстаграмма исполнителя

Другой вокалист группы Hurts – Адам Андерсон не комментировал войну в Украине.