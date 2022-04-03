Вокаліст гурту вперше порушив мовчання стосовно війни в Україні та поділився, що його серце розбите, але він сподівається, що ще залишилися росіяни, які відчувають те саме, що й він. Щоправда, британський вокаліст, на жаль, не знає, що після своїм мовчанням впродовж останніх п'яти тижнів і звірських вбивств в Україні, зокрема на Київщині, вони вже висловили свою позицію.

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"Війна повністю розбила мені серце. Я думав, що згодом зможу підібрати потрібні слова, але не можу. Мені так відчайдушно сумно за прекрасну Україну та український народ. Спогади, які ми розділяємо, так багато значать для мене. Для тих у Росії, хто все ще може читати це, я знаю, що ви, напевно, відчуваєте те ж саме. Повідомлення в соцмережі не зможе передати весь той щоденний жах і не відображає глибокої печалі, яку я відчуваю. Я думаю про всіх людей, яких зустрів на своєму шляху, і щодня сподіваюся, що настане мир. Я люблю всіх вас", – написав Тео Хатчкрафт.



Вокаліст гурту Hurts висловив підтримку Україні / Фото з інстаграму виконавця

Додамо, що інший вокаліст гурту Hurts – Адам Андерсон не коментував війну в Україні.