Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сообщил своим поклонникам неприятную новость. Из-за высокой температуры и плохого самочувствия он вынужден отменить концерт в городе Энергодар. Выступление перенесли на май этого года.

Артист сообщил, что у него поднялась температура и очень плохое самочувствие. Экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным, сейчас исполнитель ожидает результатов ПЦР-теста.

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Сергей Танчинец отменил концерт

Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ находится в гастрольном туре по Украине. Сейчас парни отменили концерт, который был запланирован на 11 марта в Энергодаре. От результата ПЦР-теста Танчинца будет зависеть судьба тура.

Друзья, к сожалению, сегодняшний концерт в Энергодаре вынуждены перенести, в связи с моим плохим самочувствием. Повышенная температура, озноб, сильная головная боль. Экспресс-тест показал отрицательный результат, к вечеру будет результат ПЦР-теста. Жаль, но имеем, что имеем. Извиняемся перед каждым, кто ждал нас сегодня на сцене. Мы обязательно сыграем этот концерт!

– написал Сергей в публикации.

Также артист сообщил, что концерты состоятся 12 мая в 17:00 и в 20:00. Все приобретенные билеты остаются действительными.