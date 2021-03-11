Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отменил концерт из-за состояния здоровья
Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сообщил своим поклонникам неприятную новость. Из-за высокой температуры и плохого самочувствия он вынужден отменить концерт в городе Энергодар. Выступление перенесли на май этого года.
Источник:фейсбук Сергея Танчинца
Артист сообщил, что у него поднялась температура и очень плохое самочувствие. Экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным, сейчас исполнитель ожидает результатов ПЦР-теста.
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Сергей Танчинец отменил концерт
Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ находится в гастрольном туре по Украине. Сейчас парни отменили концерт, который был запланирован на 11 марта в Энергодаре. От результата ПЦР-теста Танчинца будет зависеть судьба тура.
Друзья, к сожалению, сегодняшний концерт в Энергодаре вынуждены перенести, в связи с моим плохим самочувствием. Повышенная температура, озноб, сильная головная боль. Экспресс-тест показал отрицательный результат, к вечеру будет результат ПЦР-теста. Жаль, но имеем, что имеем. Извиняемся перед каждым, кто ждал нас сегодня на сцене. Мы обязательно сыграем этот концерт!
– написал Сергей в публикации.
Также артист сообщил, что концерты состоятся 12 мая в 17:00 и в 20:00. Все приобретенные билеты остаются действительными.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ играют по 2 концерта в день с соблюдением всех карантинных норм и 50-процентной рассадкой зала. За неделю до каждого из концертов невозможно приобрести билеты, ведь их раскупают. В общем, за полтора месяца, парни отыграют 42 концерта для своих поклонников.
В комментариях публикации поклонники исполнителя желают ему скорейшего выздоровления.
- Сергей, будь здоров!
- Береги себя, семью и коллектив! Удачи!
- Быстрого выздоровления! Берегите себя!
- Выздоравливайте! Концерт подождет, главное – здоровье!
- Желаю вам скорейшего выздоровления, берегите себя!
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